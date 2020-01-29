50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
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Пятьдесят военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле американских военных баз Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона генерал-полковника Томаса Кэмпбелла.
У пятидесяти военных диагностированы черепно-мозговые травмы в результате удара Ирана по американским базам, отметил Кэмпбелл. Он подчеркнул, что число пострадавших может возрасти.
В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Ранее сообщалось о 34 пострадавших.
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