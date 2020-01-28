Курировавший ликвидацию Сулеймани офицер ЦРУ погиб в авиакатастрофе в Афганистане

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Во время похорон генерала Касема Сулеймани в Кермане, 7 января 2020 года Во время похорон генерала Касема Сулеймани в Кермане, 7 января 2020 года
Во время похорон генерала Касема Сулеймани в Кермане, 7 января 2020 года
Reuters

При крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане погиб ответственный за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа. Об этом пишет News.ru со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

До этого поступила информация о том, что самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в афганской провинции Газни.

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