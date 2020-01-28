Курировавший ликвидацию Сулеймани офицер ЦРУ погиб в авиакатастрофе в Афганистане

При крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане погиб ответственный за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа. Об этом пишет News.ru со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

До этого поступила информация о том, что самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в афганской провинции Газни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Афганистане потерпел крушение самолет Ariana Afghan Airlines

— Спецназ Афганистана выдвинулся на место возможного падения самолета

— Почему США убили Сулеймани