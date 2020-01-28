Der Spiegel назвал США освободителями Аушвица

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост, в котором говорилось, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) освободили США. Об этом сообщает RT.

В сообщение упоминалось, что Аушвиц был самым крупным нацистским лагерем смерти, который 75 лет назад освободила американская армия.

Немецкоговорящие пользователи раскритиковали автора публикации.

Тогда журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», а нападки в свой адрес воспринял как «справедливое наказание».

Издание отредактировало свое первоначальное сообщение, отметив, что концлагерь освободила Красная армия.

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