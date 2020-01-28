Der Spiegel назвал США освободителями Аушвица
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост, в котором говорилось, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) освободили США. Об этом сообщает RT.
В сообщение упоминалось, что Аушвиц был самым крупным нацистским лагерем смерти, который 75 лет назад освободила американская армия.
Немецкоговорящие пользователи раскритиковали автора публикации.
Тогда журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», а нападки в свой адрес воспринял как «справедливое наказание».
Издание отредактировало свое первоначальное сообщение, отметив, что концлагерь освободила Красная армия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой
— Министр иностранных дел Израиля поблагодарил Россию за освобождение Аушвица
— В Освенциме отказались принять выставку музея Победы и центра «Холокост»