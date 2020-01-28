Der Spiegel назвал США освободителями Аушвица

close
Выжившие узники бывшего немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) во время 72-й годовщины... Выжившие узники бывшего немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) во время 72-й годовщины...
Выжившие узники бывшего немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) во время 72-й годовщины...
Kuba Ociepa/Agency Gazeta/Reuters

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост, в котором говорилось, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) освободили США. Об этом сообщает RT.

В сообщение упоминалось, что Аушвиц был самым крупным нацистским лагерем смерти, который 75 лет назад освободила американская армия.

Немецкоговорящие пользователи раскритиковали автора публикации.

Тогда журнал извинился «за чрезвычайно неловкую ошибку», а нападки в свой адрес воспринял как «справедливое наказание».

Издание отредактировало свое первоначальное сообщение, отметив, что концлагерь освободила Красная армия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Израиля поблагодарил Россию за освобождение Аушвица

В Освенциме отказались принять выставку музея Победы и центра «Холокост»