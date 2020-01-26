Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России. Об этом сообщает Defense Writers Group.

По его словам, при ограниченных ресурсах союзникам и партнерам Соединенных Штатов Америки следует посмотреть на российские силы.

Американский военный при этом указал на A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра. – прим. ред.) и на необходимость заиметь такие системы.

Он уточнил, что также союзникам нужно обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми радиолокационными станциями (РЛС).

A2/AD — концепция сдерживания противника путем ограничения и воспрещения доступа и маневра.

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