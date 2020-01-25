В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в «перестрелку» в Сирии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данных о «перестрелке» между военнослужащими США и других стран у Хоффмана не было.

По его словам, другие страны знают, где находятся позиции американских военных. Для этого силы Соединенных Штатов работают по каналам предотвращением конфликтов.

«Чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания, никаких случайных столкновений», — добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором. По его словам, около 14 месяцев назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части Манбиджа, армия США перехватила генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.

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