США временно приостановили операции против ИГ в Ираке
Американский госдеп решил временно отложить операции в Ираке по противодействую террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сказал спецпредставитель по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри, говорится в Twitter госдепа.
Причиной временной приостановки стали изменение приоритетов США. По его словам, основной задачей страны стало обеспечение безопасности сил, которые также подготавливают армию Ирака.
Джеффри добавил, что большую роль в деятельности коалиции может сыграть участвующий в операциях альянс НАТО. Но решение о продолжении операции будет принято после консультаций с властями Ирака.
Заключая, Джеффри пообещал, что американская сторона не откажется от борьбы с боевиками на территории Ирака.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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