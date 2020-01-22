Зеленский рассказал, что необходимо для завершения конфликта в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с прекращением огня в Донбассе на экономическом саммите в Давосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер отметил, что полностью прекратить огонь в регионе не удалось, поэтому страна теряет своих граждан.

Однако президент Украины выразил мнение, что это станет возможным «завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».

«Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина «в своем мозгу понимает», что готова к прекращению военных действий «сегодня».

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