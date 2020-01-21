Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в городе Дума в Сирии в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» проходит по инициативе России. Оно посвящено обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года, в котором представлены итоги расследования инцидента в Думе, случившегося 7 апреля 2018 года.

Так, от России выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он представил показания жителей Думы, которые были опрошены его НПО. По его словам, были опрошены горожане, в доме которых нашли тела людей и очевидцев в больнице в Думе.

«Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована», — заявил Григорьев.

При этом ряд стран не согласились с докладом России и продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности представители Эстонии, Великобритании и США выразили уверенность в том, что первоначальный доклад по Думе был справедливым.

Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, где будут обсуждать доклад ОЗХО по случаю с химоружием в городе Дума.

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