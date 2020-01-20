В ДНР ответили на слова Украины о готовности вернуть Донбасс силой

В самопровозглашенной ДНР прокомментировали слова заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности Украины к силовому возвращению контроля над Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что в ответ на такие действия украинских властей последует «тотальное усмирение» ВСУ. Он также назвал такую инициативу «самоубийственным для Киева прожектом».

«Мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины», — подчеркнул Бердичевский.

Он также выразил мнение, что Кривонос снова показал отсутствие способности к ведению диалога и миролюбия Киева.

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