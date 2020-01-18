Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника. Об этом сообщает CNN.

По его словам, Сулеймани числился известным террористом.

Американский лидер подтвердил, что этот генерал давно находился в списке США.

«Этот человек говорил плохо о нашей стране», — сказал Трамп.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом ВВС США.

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