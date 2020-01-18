США ограничат доступ иностранных военных к оружию после стрельбы на базе во Флориде

Пентагон вводит новые ограничения на доступ к оружию для иностранных военных на американских базах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Гарри Рида.

Кроме того, минобороны США намерено разработать несколько новых процедур безопасности после стрельбы на базе Военно-морских сил (ВМС) во Флориде.

6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь, убив трех человек и ранив восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейскими.

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