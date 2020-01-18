США не намерены выводить свои войска из Ирака
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Министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что страна не намерены выводить свои войска из Ирака, передает «Интерфакс».
«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», — сказал министр, добавив, что Вашингтон желает «быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака».
Он также добавил, что американские войска в Ираке являются «силами добра», они помогают НАТО бороться с «Исламским государством» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.
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