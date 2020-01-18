Беспилотник ВВС США разведал обстановку у границ Крыма

Американский БПЛ RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крымского полуострова вдоль черноморского побережья России, гласят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Уточняется, что беспилотник США вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия в 06.50 по мск. и направился в сторону Донбасса. Разведав обстановку у линии разграничения, он направился к России.

В 17.30 17 января беспилотник проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.

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