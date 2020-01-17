Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как стало известно, в ходе боестолкновений еще погибли 12 сирийских военнослужащих.

«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

В центре также уведомили, что был ликвидирован один «джихад-мобиль».

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.