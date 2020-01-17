Хафтар готов подписать перемирие с ПНС при выполнении его условий

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар готов подписать перемирие с правительством национального согласия Файеза Сарраджа при выполнении ряда условий. Об этом маршал заявил во время переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Хафтар выразил готовность подписать перемирие во время конференции в Берлине, однако он требует от правительства Сарраджа выполнения ряда предварительных условий, озвученных ранее. Сами условия командующий не уточнил.

Конференция по урегулированию ситуации в Ливии на высшем уровне состоится 19 января в Берлине, в ней примут участие Россия, Турция, США и другие страны, а также представители ООН и Евросоюза.

13 января в Москве состоялись переговоры между главами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджом. Присутствовали также члены МИД России и Турции.

Переговоры завершились без подписания мирного соглашения.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хафтар уведомил Россию об условиях продолжения переговоров

— Германия пригласила Сарраджа и Хафтара на конференцию по Ливии

— Анкара считает бессмысленной конференцию по Ливии, если Хафтар продолжит атаки