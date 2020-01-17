СМИ рассказали о пострадавших в результате обстрела Ираном базы военных США

Стало известно, сколько американских военных пострадали при обстреле баз на территории Ирака Ираном. Об этом сообщает портал Defense One.

По данным СМИ, в результате ракетного обстрела ранения получили не менее 11 человек.

Уточняется, что пострадавшие военные было доставлены в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для проведения лечения.

Отмечается, что большинство американских военных получили черепно-мозговые травмы.

Ранее 8 января Иран произвел обстрел военных баз США. Всего по объектам было выпущено около 15 ракет.

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