В Южной Осетии заявили о пересечении границы грузинским беспилотником
В Комитете государственной безопасности Южной Осетии заявили, что грузинский беспилотник нарушил государственную границу республики в районе села Уиста. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Там уточнили, что 14 января грузинский БПЛА военного образца в течении четырех часов осуществлял полет вдоль линии прохождения государственной границы, затем углубился на территорию республики и через некоторое время убыл в обратном направлении.
По данным издания, в КГБ считают, что действия грузинской стороны свидетельствуют о намерениях продолжить эскалацию напряженности на границе с Южной Осетией, несмотря на попытки осетинских властей стабилизировать ситуацию.
В комитете напомнили, что ранее в интересах улучшения двусторонних отношений в республике помиловали нарушителя государственной границы, гражданина Грузии Важа Гаприндашвили.
Известного грузинского врача Гаприндашвили задержали югоосетинскими пограничниками 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам заключения, однако позже был помилован.
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