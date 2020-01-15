В Южной Осетии заявили о пересечении границы грузинским беспилотником

В Комитете государственной безопасности Южной Осетии заявили, что грузинский беспилотник нарушил государственную границу республики в районе села Уиста. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Там уточнили, что 14 января грузинский БПЛА военного образца в течении четырех часов осуществлял полет вдоль линии прохождения государственной границы, затем углубился на территорию республики и через некоторое время убыл в обратном направлении.

По данным издания, в КГБ считают, что действия грузинской стороны свидетельствуют о намерениях продолжить эскалацию напряженности на границе с Южной Осетией, несмотря на попытки осетинских властей стабилизировать ситуацию.

В комитете напомнили, что ранее в интересах улучшения двусторонних отношений в республике помиловали нарушителя государственной границы, гражданина Грузии Важа Гаприндашвили.

Известного грузинского врача Гаприндашвили задержали югоосетинскими пограничниками 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам заключения, однако позже был помилован.

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