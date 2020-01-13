США намерены заключить сделку с £талиб£ами в 2020 году

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен рассказал, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в 2020 году. Об этом сообщает портал Axios.

Он отметил, что в настоящее время афганские силы справляются лучше.

«Я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане», — сказал О'Брайен.

По его словам, сделка ожидается уже в 2020 году.

Советник американского лидера также уведомил, что работа над ней уже ведется.

«Но это должна быть хорошая сделка», — добавил О'Брайен.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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