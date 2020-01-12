СМИ: авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная авиабаза Балад подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщается в Telegram-канале RT со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что авиабаза расположена на севере Ирака.

По некоторым данным, на территории объекта находятся американские военные. Официального подтверждения этой информации не поступало.