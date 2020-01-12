Один из командиров «Талибана» ликвидирован в Афганистане

Один из командиров радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Махибулла убит в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Махибулла, командовавший отрядами на северо-востоке Афганистана, был ликвидирован в афганской провинции Кундуз. По данным минобороны, он являлся гражданином Пакистана.

На данный момент «Талибан» не подтверждал ликвидацию командира.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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