В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов. Об этом сообщает Sunday Times.

Уоллес сделал данное заявление на фоне опасений, что американский президент Дональд Трамп будет проводить все более изоляционистскую внешнюю политику. Министр также выразил беспокойство, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире, что плохо как для мира, так и для Великобритании.

Уоллес отметил, что в настоящее время Великобритания сильно зависит от военной поддержки Соединенных Штатов, в частности, от американских прикрытия с воздуха, средств разведки и слежения.

Он заявил о необходимости диверсифицировать средства страны.