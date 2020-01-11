На Украине заявили об отсутствии у России «надводного флота»

Член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота». Об этом он рассказал порталу «Обозреватель».

Он отметил, что Черноморский флот якобы находится в «крайне плачевном» состоянии.

По его мнению, говорить о том, что этот флот представляет какую-то угрозу, является гиперболизацией.

Романюк также выразил мнение, что ВМФ Турции и Румынии превосходят российский флот. Он также подчеркнул, что «единственная» сила России состоит в атомных подлодках.