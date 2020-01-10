WP: США пытались уничтожить иранского командира в Йемене в один день с Сулеймани

В день, когда военные США устранили командующего военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КУДС) Касема Сулеймани, они попытались уничтожить командира КУДС в Йемене. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на четырех официальных лиц Соединенных Штатов Америки.

По имеющейся информации, речь идет об Абдуле Резе Шахлаи.

В издании уточнили, что он является специалистом по финансовым вопросам и командиром элитных сил корпуса, которые занимаются активной деятельностью в Йемене.

В материале отмечается, что операция по устранения Резе Шахлаи оказалась неудачной.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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