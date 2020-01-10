Ирак попросил США направить делегацию для подготовки вывода войск

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки дальнейшего вывода войск международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, разговор между политиками состоялся поздно вечером в четверг, 9 января. В настоящее время на иракской территории прибывает около 5,2 тыс. американских военнослужащих.

Соответствующим решением парламент Ирака пытается добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории республики.

Иракские власти решили выдворить из страны иностранные войска после убийства Пентагоном главу иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg показал фото военных баз США в Ираке после ракетного удара

— Эспер: США остаются в боевой готовности после обстрела баз в Ираке

— СМИ: при обстреле американской базы в Ираке погибли 80 человек