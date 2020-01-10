Ирак попросил США направить делегацию для подготовки вывода войск
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки дальнейшего вывода войск международной коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, разговор между политиками состоялся поздно вечером в четверг, 9 января. В настоящее время на иракской территории прибывает около 5,2 тыс. американских военнослужащих.
Соответствующим решением парламент Ирака пытается добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории республики.
Иракские власти решили выдворить из страны иностранные войска после убийства Пентагоном главу иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
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