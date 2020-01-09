Newsweek: Иран по ошибке сбил украинский Boeing

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Ракеты противовоздушной обороны Ирана могли по ошибке сбить украинский Boeing, потерпевший крушение в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, разведке США и разведке Ирака.

По данным источников, самолет был сбит ракетой класса земля-воздух Тор-М1 российского производства, состоящей на вооружении противовоздушной обороны Ирана.

Иранские оборонные системы были активны после атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на военные базы США в Ираке, отметили источники.

Центральное командование Вооруженных сил США, Госдепартамент и Совет национальной безопасности отказались комментировать данные сведения.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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