Минобороны получит 50 новейших пистолетов «Удав» в 2020 году
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Министерство обороны России в 2020 году снабдят 50 пистолетами комплексов «Удав». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Как отмечается, партия новейших 9 мм пистолетов поступит в Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
Новый пистолетный комплекс «Удав» успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года.
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