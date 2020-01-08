Захарова напомнила о предостережениях России об эскалации на Ближнем Востоке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в настоящее время усиливается спровоцированная атакой Соединенных Штатов в Ираке эскалация напряженности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Захарова отметила, что сейчас все страны наблюдают эскалацию ситуации, о которой предупреждала и от которой всех предостерегала российская сторона.

По словам дипломата, страны Запада, и в первую очередь США, реализуют «очень странную и недальновидную политику».

По мнению Захаровой, очередной виток напряженности в ближневосточном регионе случился из-за того, что накопилась критическая масса противоречий.