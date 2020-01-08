Иран угрожает атаковать США при ответе на удары по военным базам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает атаковать США, если Вашингтон ответит на нанесенные Ираном удары по своим военным объектам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telergam-канал КСИР.

«Мы ответим вам в Америке», — сообщается в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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