Пентагон прокомментировал атаки Ирана на базы США

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США примут все необходимые меры для защиты своих военных и союзников от атак Ирана, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. Об этом сообщает CNN.

Хоффман подтвердил, что более дюжины баллистических ракет были запущены Ираном в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака.

В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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