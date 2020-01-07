Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
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Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, безопасность подлета самолета президента к сирийскому Дамаску обеспечивали российские военные на самолетах Су. В частности, миссию по безопасности они проводили во время приближения самолета к аэропорту.
Путин прибыл с визитом в Сирию 7 января. Российский политик направился из аэропорта в командный пункт группировки войск ВС России, где встретился с коллегой Башаром Асадом.
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