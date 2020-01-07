Эксперт назвал условие вывода американских войск из Ирака

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию с выводом американских войск из Ирака, передает РИА «Новости».

Ранее в прессе стало известно о письме командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили. В нем сообщается о начале вывода американских войск из Ирака по требованию местных властей. Но, в свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что письмо является «ошибкой».

Сотников считает, что выводу войск США с иракской территории может поспособствовать импульсивность, присущая американскому президенту Дональду Трампу.

Он объяснил это тем, что Трамп даже не поставил в известность ближайших советников в Белом доме, приняв импульсивное единоличное решение уничтожить иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению политолога, в какой-то момент Трамп может принять и другое подобное решение — объявить об уходе американских отрядов войск с территории Ирака.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск

— Захарова: нужно зафиксировать слово «ошибка» в заявлениях США о невыводе войск из Ирака