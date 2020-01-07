Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака

Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также заявил, что были прекращены и тренировки с военнослужащими иракских сил безопасности.

Отмечается, что 1 февраля 2020 года закончится срок участия латвийский военных в операции в Ираке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Пентагона: у США нет планов выводить войска из Ирака