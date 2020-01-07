Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака
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Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также заявил, что были прекращены и тренировки с военнослужащими иракских сил безопасности.
Отмечается, что 1 февраля 2020 года закончится срок участия латвийский военных в операции в Ираке.
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