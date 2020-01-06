Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара полностью контролирует город Сирт на западе страны, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на бригадного генерала армии Халеда Аль-Маджуба.
Под контролем национальной армии находится город Сирт, а также расположенная рядом с ним авиабаза Кардабия.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). В ответ на это маршал Халифа Хафтар потребовал привести армию в состояние готовности к боевым действиям противодействия иностранной агрессии.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.
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