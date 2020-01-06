Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
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Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Житель Челябинска в настоящее время передан военной полиции, сообщили в Линейном отделе МВД на станции Ачинск.
Отмечается, что Хакимов самовольно покинул воинскую часть, которая располагалась в селе Большая Тура. 6 января он явился в полицию. С него взяли объяснения.
Как сообщается, комментарий ВВО получить не удалось. При этом в Комитете солдатских матерей заявили, что намерены добиваться его перевода в другую часть.