США начали переброску свыше 4 тыс. военных на Ближний Восток
США начали осуществлять переброску в Кувейт военных из 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает Associated Press.
Предполагается, что такой шаг позволит США укрепить свои позиции после инициированного Вашингтоном убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Известно, что 700 американских военнослужащих уже послали в Кувейт на этой неделе.
Отмечается, что к ним добавятся еще 3,5 тысяч десантников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роухани: Иран не забудет США убийство Сулеймани, это тяжелейшее преступление
— Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
— СМИ: коалиция США сократила масштабы своих операций в Ираке