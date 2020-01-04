Жертвами авиаудара по военному училищу в Ливии стали 23 человека

По военному училищу в районе «Аль-Хадба аль-Хадра» в ливийском Триполи был нанесен авиаудар, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает Facebook Министерства здравоохранения в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.

Данные о погибших являются предварительными.

Также стало известно, что в результате нападения десятки людей были ранены.

Уточняется, что образовательное учреждение находится в районе, который контролирует ПНС.