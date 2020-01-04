СМИ: коалиция США сократила масштабы своих операций в Ираке

Коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России)уменьшила масштабы своих операций в Ираке. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя коалиции.

Отмечается, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в стране наблюдается рост антиамериканских настроений.

«Мы усилили меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещены войска коалиции», — уточнил чиновник, отметив, что сокращение операций не говорит об их полном прекращении.

3 января в районе международного аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС был убит глава спецподразделения «КУДС» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роухани: Иран не забудет США убийство Сулеймани, это тяжелейшее преступление

— Bloomberg: Трамп спланировал убийство Сулеймани в конце декабря

— Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны