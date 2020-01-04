Минобороны анонсировало сроки начала перевооружения ВДВ в России

Российские Воздушно-десантные войска начнут оснащать новой системой связи и управлением через год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны страны.

Как рассказали в ведомстве, старт перевооружения запланирован на 2021 год.

На данном этапе заканчивается разработка системы новых шасси на боевые машины.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года планируется создать многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую кассету КПТМ-5 для борьбы с танками противников.

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