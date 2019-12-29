В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал глава штаба Объединенного командования вооруженными силами на северо-востоке России Михаил Биличенко.

Он также добавил, что американские военные занимаются отработкой возможности высадки в данный регион морского десанта.

«Это была обычная, повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок», — подчеркнул Биличенко.

Представитель Минобороны уточнил, что российские военные внимательно следят за обстановкой в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это наглость»: в Крыму отреагировали на полеты беспилотника США

— США пообещали следить за учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе