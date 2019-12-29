Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе

Пять бывших сотрудников спецназа МВД «Беркут» были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», обвиняемые в стрельбе на «майдане» в 2014 году», находятся в списках на обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Бывших спецназовцы были доставлены на место проведения обмена, несмотря на акцию протеста активистов в Киеве.

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