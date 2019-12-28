В России заявили, что ООН не собирается отправлять миссию в Донбасс

Вопрос об отправке миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс не обсуждался в Совете безопасности, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает ТАСС.

Практический план ООН по кризису в Донбассе остался неизменным после встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») в Париже, отметил Полянский. Он подчеркнул, что никто не выноси вопрос об отправке миссии ООН в Донбасс на рассмотрение Совбеза организации.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

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