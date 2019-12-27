Минобороны запустит спутник «Меридиан-М» с Плесецка в январе 2020 года

Командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко рассказал, что в январе 2020 года Минобороны России запустит очередной спутник «Меридиан-М» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что данный космический пуск станет для России первым в 2020 году.

Головко уточнил, что в 2019 году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса № 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря.

По словам командующего космическими войсками, принятие в эксплуатацию стартового комплекса в 2020 году даст возможность проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк.

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