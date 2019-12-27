В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН. Об этом он рассказал в интервью изданию «Зеркало недели».

Тейлор считает, что введение миротворцев может помочь восстановить полный контроль Киева над Донбассом.

По словам американского поверенного, странам Европы необходимо быть готовыми заплатить за то, чтобы остановить вооруженный конфликт в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока официально не выступал с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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