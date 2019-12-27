Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в ВС России
close
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах России, передает ТАСС.
Глава Минобороны отметил, что рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.
Шойгу назвал конец текущего года довольно напряженным и сказал, что перенос выходного необходим для его успешного завершения.
Министр подчеркнул, что 31 декабря станет выходным во всех вооруженных силах страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голикова рассказала, почему 31 декабря не сделали выходным
— В Мурманский области 31 декабря объявили выходным днем для бюджетников
— Президент Татарстана сделал 31 декабря выходным после опроса в Instagram