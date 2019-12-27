Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах России, передает ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что рабочий день перенесен на субботу, 28 декабря.

Шойгу назвал конец текущего года довольно напряженным и сказал, что перенос выходного необходим для его успешного завершения.

Министр подчеркнул, что 31 декабря станет выходным во всех вооруженных силах страны.

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