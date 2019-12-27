США пообещали следить за учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе

Американская сторона будет наблюдать за тем, как проходят военно-морские учения России, Ирана и Китая в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

По его словам, Соединенные Штаты будут следить за ходом учений, а также продолжать работать с партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и торгового потока на международных водных территориях.

Отработка совместных маневров пройдет с 27 по 30 декабря 2019 в северной части Индийского океана. От России в учениях поучаствуют сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», а также спасательный буксир «Виктор Конецкий».

Во время отработки моряки трех стран потренируются выполнять элементы совместного маневрирования, оказания помощи терпящему бедствие судну и освобождать корабль от «пиратского» захвата.

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