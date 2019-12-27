Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель «Рокот» вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи «Гонец-М» и военный спутник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны страны.

Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск. По данным на 02.17, головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-КМ» успешно отделилась от второй ступени ракеты.

«Рокот» — жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса.

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