Россия потренируется освобождать корабли от «пиратов» вместе с Ираном и Китаем

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Железный орел на входе в парке «Патриот» в Севастополе, 2015 год Железный орел на входе в парке «Патриот» в Севастополе, 2015 год
Железный орел на входе в парке «Патриот» в Севастополе, 2015 год
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Россия собирается поучаствовать в совместных учениях с Китаем и Ираном, на которых страны потренируются освобождать судна от «пиратов», пишет «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Отработка совместных маневров пройдет с 27 по 30 декабря 2019 в северной части Индийского океана. От России в учениях поучаствуют сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», а также спасательный буксир »Виктор Конецкий».

Во время отработки моряки трех стран потренируются выполнять элементы совместного маневрирования, оказания помощи терпящему бедствие судну и освобождать корабль от «пиратского» захвата.

«Учение подобного формата будет проведено впервые», — пояснили в ведомстве.

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