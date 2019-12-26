Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит ПНС во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халиф Хафтар.

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