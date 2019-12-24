Украина обвинили РФ в имитации ракетных ударов по американским эсминцам

Украинская сторона полагает, что российские бомбардировщики СУ-24М под прикрытием истребители Су-27 совершили авиационный удар крылатыми ракетами по эсминцам США в Черном море. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, схематично показав, как бы это выглядело.

По мнению ВСУ, имитация произошла накануне, 23 декабря. Как утверждают военные Украины, целью России был ракетный эсминец «Росс», направляющийся на Украину. Российские самолеты совершили якобы маневр, типичный для авиационного удара безоружного, после чего вернулись на базу.

«Демонстрации силы стала уже обычным методом влияния России на западные страны», — добавили в ВСУ.

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