Черные ящики Т-50 найдены на месте крушения в Хабаровском крае

Два черных ящика найдены на месте крушения военного истребителя Т-50 (Су-57) в Хабаровском. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Уточняется, что приборы будут доставлены в столицу. Их расшифровкой займутся в научно-исследовательском институте Минобороны в Люберцах.

Истребитель разбился под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги утром 24 декабря. Это первая авария истребителя Су-57. Пилот успел катапультироваться.

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